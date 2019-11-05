Denizde kaybolan turist lolipop yiyerek kurtuldu

Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait Girit Adası açıklarında kaybolduğu belirlenen Yeni Zelandalı Kushila Stein, 37 saatlik çilesinin ardından pazar günü Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ŞEKER YİYEREK HAYATTA KALDI

Stein’ın bu süre zarfında şeker yiyerek hayatta kaldığı ve üşümemek için plastik torbalarla kendisini sardığı belirtildi. Deneyimli bir denizci olduğu belirtilen 45 yaşındaki Stein’ın fark edilmesini kolaylaştırmak için başının üzerine kırmızı bir çanta koyduğu ve bir aynayı da güneş ışığını yansıtmak için kullandığı belirtildi.

BİR ADAMA YARDIM EDERKEN KAYBOLDU

Kushila Stein’ın, Türkiye’nin güneyinden yatla Yunanistan’a giden Mike adındaki bir adama yardım ederken kaybolduğu kaydedildi. Bu esnada cuma günü lastik botla Folegandros adasına doğru açılmak isteyen Stein, geri dönüş yolunda küreklerinden birini kaybetti ve kuvvetli rüzgârlar da botu savurdu. Stein’ın yata dönmemesi üzerine yetkililere haber verildi.

"HALA BİR LOLİPOPUM DAHA VAR"

Stein, Girit’in 100 kilometre açığında, Folegandros adası yolunda bulundu. Bulununca annesini arayarak durumu anlatan Stein’ın, “Hâlâ bir lolipopum daha var” dediği de belirtildi.