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Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.

AA |
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Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.

Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak." dedi.

Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi

72 SAAT GEÇİCİ DEPOLARDA BEKLETİLECEK

Atıkların ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacağını dile getiren Kurum, "Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurtiçindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek." ifadelerini kullandı.

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