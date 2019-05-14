Denizkurdu Tatbikatı Yunan basınında

Türkiye bu yıl tarhinin en büyük iki tatbikatını gerçekleştirdi. Şubat ayında Mavi Vatan Tatbikatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri, o tatbikatın ardından denizlerde yapılan en büyük planlı tatbikatı gerçekleştiriyor.

Dün Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de başlatılan Denizkurdu 2019, Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı.

TARİHİN EN BÜYÜK TATBİKATI

Mavi Vatan tatbikatının korkusunu yeni atlatan Yunanistan'ın hemen peşine Denizkurdu 2019 ile karşılaşması Atina'yı yeniden enfişlere sevk ederken, tatbikatın büyüklüğüne vurgu yapıldı.

TSK'dan 3 denizde Denizkurdu 2019 Tatbikatı GALERİ



Genelkurmay'ın açıkladığı "Cumhuriyet tarihinin planlı en büyük tatbikatı" notunu da düşen Yunan medyası, tatbikata 131 savaş gemisi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılmasınnı vurguladı.

"DOĞAL GAZ KRİZİNİN ÜZERİNE"

Yunanistan basınında tatbikata ilişkin endişelerini dile getiren haberlere yer verildi. Yunan basının en kuvvetli iki adresi olan Kathemirini ve Atina Haber Ajansı'ndan çıkan haberlerde "Doğal gaz geriliminin" üzerine bu tatbikatın yapılmasına "Endişe verici" denildi.

Kathemirini'de Akdeniz'de yaşanan sondaj krizine ilikşin değerlendirmeler yapılırken Türkiye'nin bu tatbikat ile göz dağı verdiği belirtildi.

DOĞU AKDENİZ TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yunanistan'ın endişelerini destekleyen bir gelişme de Doğu Akdeniz kıyılarında yaşandı. Deniz Kuvvetleri'nin Denizkurdu tatbikatı kapsamında Doğu Akdeniz kıyılarında atış faaliyetleri gerçekleştirildi.

Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 kapsamında Doğu Akdeniz’de milli olarak üretilen Şimşek isimli, yüksek hızlı hava hedefine ile kasa uçakları tarafından çekilen hedeflere, fırkateynler, hücum botlar, korvetler ve karakol gemileri tarafından hava savunma atışları yapıldı.

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi VİDEO

Tatbikatın izlendiği TCG Gelibolu fırkateyni tarafından ve diğer firkateynlerden yapılan atışlarla hedefler başarıyla imha edildi.

DENİZKURDU-2019

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı icra ediliyor.

Deniz, kara, hava, özel kuvvetler ve sahil güvenlik komutanlığından yaklaşık 25 bin 900 personelin görev almasının planlandığı fiili ve atışlı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı birlik, gemi, deniz ve hava vasıtalarının harekata hazırlık sevilerini artırmak amaçlanıyor.

Tatbikata, NATO akreditasyon süreci devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE)" ile üniversiteler de katkı sağlayacak.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulacak Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilen tatbikatta, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 85 gemi tarafından, 31 yurt içi ve iki yurt dışı liman ziyareti de yapılacak.

Bunun yanı sıra gemiler halkın ziyaretine açılarak, şehit aileleri ve gaziler ağırlanacak.

Üç denizde dev tatbikat başladı VİDEO