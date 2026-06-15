Denizli'de 12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün devrilmesi üzerine hayatını kaybetti

Trump duyurdu: İran ile anlaşma imzalandı

Hayatını kaybeden Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in son röportajı gündem oldu

Washington Post, ABD ile İran arasındaki mutabakattan rahatsız oldu

Avustralya'yla ilgili maçtan önce yapılan analiz gündem oldu