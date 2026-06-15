Denizli'de 12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün devrilmesi üzerine hayatını kaybetti
Denizli Baklan'da bir Orhan K. adlı 12 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi. Orhan K. yaşamını yitirdi.
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Denizli'nin Baklan ilçesinde Gürlük Mahallesi'nde 12 yaşındaki Orhan K.'nın idaresindeki 20 NT 381 plakalı traktör belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazanın ardından küçük çocuk devrilen traktörün altında kaldı.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orhan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)