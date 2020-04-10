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Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darbedip yaralayan 3 kişi, gözaltına alındı.

DHA |
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Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 155 Polis İmdat' ihbar hattına saat 04.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1386 Sokak'ta içki içip, çevreyi rahatsız eden 3 kişi olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine 3 kişilik polis ekibi sevk edildi.

Polis, çevreye rahatsızlık veren kişileri, evlerine dönmeleri için uyardı. Ancak, alkollü 3 kişi, uyarıya aldırış etmedi. Bu nedenle arbede yaşandı.

Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

BİR POLİS MEMURUNUN BURNU KIRILDI

Şüpheliler, 3 polis memurunu darbetti. Polis memuru Eşref K.'nin, yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle burnu kırıldı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle polis memurlarını darbeden Ahmet K., Mustafa B., ve Bülent Y. gözaltına alındı.

Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralanan 3 polis memuru, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darbedip, birinin burnunu kıran şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

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