Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 155 Polis İmdat' ihbar hattına saat 04.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1386 Sokak'ta içki içip, çevreyi rahatsız eden 3 kişi olduğu ihbarı yapıldı.
Olay yerine 3 kişilik polis ekibi sevk edildi.
Polis, çevreye rahatsızlık veren kişileri, evlerine dönmeleri için uyardı. Ancak, alkollü 3 kişi, uyarıya aldırış etmedi. Bu nedenle arbede yaşandı.
BİR POLİS MEMURUNUN BURNU KIRILDI
Şüpheliler, 3 polis memurunu darbetti. Polis memuru Eşref K.'nin, yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle burnu kırıldı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle polis memurlarını darbeden Ahmet K., Mustafa B., ve Bülent Y. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralanan 3 polis memuru, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darbedip, birinin burnunu kıran şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.