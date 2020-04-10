Denizli'de 3 polis memuru darbedildi

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Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek

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Düzce'de oğlunu ve kızını direksiyon başına geçirdi

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1 Etnosentrizm nedir Etnosentrizm, bir kültürü başka bir kültürün standartları, değerleri ve bakış açısı içerisinden değerlendirmektir.

2 İnternetten ikinci el araç satışları martta geriledi İkinci el online otomotiv satışları mart ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, şubat ayına göre de yüzde 3 geriledi.

3 İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

4 Yılmaz Özdil Türkiye'nin yardım politikasını eleştirdi Yılmaz Özdil Türkiye'nin koronayla mücadelede kendi halkına yardımda bulunmadığını söyledi.

5 Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı Diyarbakır'da iş yerinin önünde oturanlardan biri, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunan polislere tabure fırlattı. Taburenin başına isabet ettiği polis memuru yaralandı.

6 Caner Ekin'in menajeri F.Bahçe hakkında konuştu Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan menajer Batur Altıparmak, "Ortada böyle bir durum yok" dedi.