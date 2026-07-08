Denizli'de ağaca çarpan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz pazar günü kontrolden çıkan motosikletin refüjdeki ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde feci kaza...
Alperen Çetin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hayati tehlikesi bulunan Çetin'den acı haber geldi.
Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)