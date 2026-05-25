Denizli'de bariyerlere saplanan aracın sürücüsü öldü

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi yakınlarında Denizli – Afyon karayolunda seyir halinde olan Kerem Can (52) idaresindeki 03 NG 677 plakalı SUV araç, Alikurt Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

BARİYERLERE SAPLANDI

Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı lüks araç, bariyerlere saplanarak durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Kere Can, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.