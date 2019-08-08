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Denizli'deki depremden ilk görüntüler

Çardak ve Bozkurt ilçeleri art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. Deprem sonrası enkaz altına kalanların kurtarıldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 14:57..
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Denizli'deki depremden ilk görüntüler

Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde art arda depremler meydana geldi.

Çardak'taki depremin büyüklüğü 4,2 olurken; Bozkurt ilçesi 6,0 büyüklüğünde sallandı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

Depremde birçok hanenin hasar aldığı, enkaz altında kalanların da kurtarıldığı bilgisi verildi. Yapılan son açıklamalara göre ise can kaybının yaşanmadığı bölgede, yaralıların olduğu aktarıldı.

Denizli'deki depremden ilk görüntüler

Sarsıntının 15-20 saniye civarında sürdüğü de son geçilen bilgiler arasında...

Denizli'deki depremden ilk görüntüler

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu. Makam odamın duvarı da yıkıldı." dedi.

Denizli'deki depremden ilk görüntüler

AFAD DENİZLİ İL MÜDÜRÜ: CAN KAYBI YOK

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı. Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

Denizli'deki depremden ilk görüntüler

İl genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, depreme ilişkin ilk görüntüler de geldi.

Denizli'deki depremden ilk görüntüler

Denizli'de 6,0 şiddetinde deprem VİDEO


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