Denizli'de çocuğun gözü önünde 2 kadına kurşun yağdırdı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde daha önceden tartıştığı sevgilisi M.A.'nın (35) otomobilde olduğunu gören S.Ö., pompalı tüfekle araca ateş ederek kaçtı.

Saldırıda otomobildeki Azerbaycan uyruklu M.A. ile kız kardeşi T.K. (32) yaralandı.

T.K.'nin 8 yaşındaki oğlunun da saldırı anında araçta bulunduğu öğrenildi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.A'nın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ekipler saldırıyı gerçekleştirerek kaçan şüpheli S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.