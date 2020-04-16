Denizli'de çocuklar 23 Nisan için balkonları süsledi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinin balkonlarında kutlamaya karar verdi.

5 katlı apartmanın bütün dairelerinde yaşayan 10 çocuk, aileleriyle birlikte afişlere 23 Nisan için yazılar yazdı. Daha sonra hazırlanan afişler, bayrak ve balonlarla süslendi.

En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken, aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı.

Apartmanda yaşayan çocuklar, bayramlık kıyafetlerini giyerek balkonlara çıkıp, 23 Nisan'ı beklemeye başladı. Apartmanda yaşayan çocukların bayram coşkusuna, diğer apartmanlarda yaşayanlar da ortak oluyor.

BAYRAMI BALKONDA KUTLAYACAKLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları yasak olan çocuklar, 23 Nisan günü, balkonlarına çıkıp, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şiirler ve şarkılar söyleyerek dans edip, bayramı kutlayacaklarını söyledi.

Apartmanın ikinci katında yaşayan Egemen Güneş ise 23 Nisan için yazdığı şiiri okuyup, bayram günü için hazırlık yaptı. 7 yaşındaki Mehmet Çınar Cerit, koronavirüs salgını nedeniyle bayramı evden kutlayacaklarını belirtip, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın hastalık olmasaydı okulda kutlayacaktık. Hastalık nedeniyle evden çıkamıyoruz. 23 Nisan'ı balkonlarımızdan da olsa kutlayacağız." dedi.

"BAYRAMIMIZI EVDEN KUTLAYACAĞIZ"

Ağabeyi Süleyman Cerit (15) de "Çocuk bayramımızı evden kutlayacağız, koronavirüs buna engel değil. Balkonlara süslemeleri yaparken çok mutlu olduk. Biz çocuklar 23 Nisan'ı her türlü kutlarız. Bugünler geçecek ve bayramımızı daha güzel kutlayacağız." dedi. 7 yaşındaki Mehmet Yağız Ercan da “Evden çıkamadığımız bu günlerde yaptığımız bu etkinlik diğer çocuklara moral olsun. Atatürk'ü seviyorum, bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.



8 yaşındaki Barış Manaz ise, “Bayramımızı hastalık nedeniyle okullar tatil olunca evden kutlayacağız. Bizim de evden dışarı çıkmamız yasak. Biz de çareyi balkonları süslemekte bulduk. Balkonlarda şiirler okuyup, dans ederek bayramı kutlayacağız." dedi.













