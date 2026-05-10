Denizli'de damatlığı reklam panosuna çevirdi

Denizli’de gerçekleştirilen bir düğün, gelinlik ve damatlığın ötesine geçen ilginç bir fikirle hafızalara kazındı. Genç damat Ramazan Bekrek, yükselen düğün maliyetleri karşısında farklı bir yöntem deneyerek damatlığını adeta mobil reklam panosuna çevirdi. Üzerinde çok sayıda firmanın logosu ve isminin yer aldığı damatlık, salondaki davetlilerin şaşkın bakışları arasında gecenin yıldızı haline geldi.

YURT DIŞINDAN GÖRDÜ, DENİZLİ’YE UYARLADI

Hayatını Pınar Abas ile birleştiren Ramazan Bekrek, düğün öncesi artan maliyetler nedeniyle alternatif fikirler üzerinde düşünmeye başladı. Yurt dışında benzer bir uygulamayı gördüğünü belirten Bekrek, bu sistemi Türkiye’de de uygulayabileceğini düşünerek çevresindeki işletmelerle görüşmeye başladı.

Yaklaşık 20 firmayla sponsorluk anlaşması yapan genç damat, işletmelerin isimlerini damatlığının ön, arka ve kol bölümlerine yerleştirdi. Böylece klasik damatlık, reklam alanına dönüştü.

DAVETLİLER GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Çiftin alkışlar eşliğinde düğün salonuna girmesiyle birlikte davetliler ilk etapta damatlığın üzerindeki yazıları anlamlandıramadı. Ancak çift yaklaştıkça kıyafetin farklı noktalarında firma isimlerinin yer aldığı fark edildi.

Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, birçok davetli cep telefonlarına sarılarak ilginç anları görüntülemek için yarıştı. Düğünün en dikkat çekici detayı haline gelen sponsorlu damatlık, sosyal medyada paylaşılacak karelerin de odağı oldu.

“MASRAFLARIN DÖRTTE BİRİNİ KARŞILADI”

Sıra dışı fikrin sahibi Ramazan Bekrek, uygulamanın hem ekonomik hem de dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bu fikir daha önce yurt dışında yapılmıştı. Türkiye’de bildiğim kadarıyla ilk kez denendi. Yaklaşık 20 firma sponsor oldu ve düğün masraflarımızın dörtte birini karşılamış oldular. İnsanların ilgisini çekmesi de hoşuma gitti” dedi.

Eşinin desteğinin projede önemli rol oynadığını anlatan Bekrek, “Eşim başta ‘En az 10 firma olursa yap’ dedi. Sonrasında o da destek verdi. Gülen var, ilginç bulan var, farklı karşılayan var ama ailemiz de yanımızdaydı. Maddi açıdan gerçekten katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

GELİNDEN DESTEK: “NEDEN OLMASIN DEDİM”

İlk duyduğunda fikri sıra dışı bulduğunu söyleyen gelin Pınar Abas ise eşine destek vermeyi tercih ettiğini belirtti. Abas, “İlk başta farklı geldi ama sonra ‘Neden yapılmasın?’ dedim. Arkadaşlarım şaşırdı ama ben eşimin yanında durdum. Şimdi iyi ki destek olmuşum diyorum. Bence eğlenceli, farklı ve orijinal bir fikir oldu” diye konuştu.

Bu fikrin ileride unutulmayacak bir anı olacağını söyleyen genç gelin, “Belki ileride çocuklarımıza babalarının böyle bir şeye öncülük ettiğini anlatacağız. Ayrıca maddi anlamda da bizi rahatlattı” dedi.

SPONSORLAR DA MEMNUN KALDI

Damada destek veren sponsorlardan Burak Özenir, daha önce böyle bir teklif almadığını belirterek, “Hemen kabul ettim. Güvene dayalı bir anlaşma yaptık. Hatta çocukları olduğunda kıyafet desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sponsor İsmail Anatürk ise uygulamayı keyifli bulduğunu belirterek, “Daha önce böyle bir sponsorluk yapmadım ama fikir çok farklı geldi. Gece boyunca markamızın damadın ceketinde yer alması güzel bir deneyim oldu” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düğün gecesine damga vuran sponsorlu damatlık, davetlilerin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kimileri fikri yaratıcı bulurken, kimileri ise düğün konseptlerinde yeni bir dönemin başlayabileceği yorumunu yaptı.