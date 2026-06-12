Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar mahalleleri arasında seyir halindeki traktör, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Cemal Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

60 yaşındaki Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzun yıllar Çameli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yıldırım'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.