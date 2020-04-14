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Denizli'de drift yapan magandaya 7 bin lira para cezası

Denizli'de drift yapan alkollü sürücüye polis ekipleri 7 bin lira ceza uygularken ehliyetine de 2 ay el koydu ve aracı 2 ay trafikten men etti.

AA |
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Denizli'de drift yapan magandaya 7 bin lira para cezası

Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 DV 691 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne dair ihbar aldı.

ARAÇ BULUNDU

Ekipler yaptıkları araştırmada, otomobili Merkezefendi ilçesi sanayi bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde buldu.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ulaştıkları sürücü Osman A'nın 1.07 promil alkollü olduğunu belirleyen ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçundan 7 bin lira ceza uyguladıkları sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracı 2 ay trafikten men etti.

Araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Denizli'de drift yapan magandaya 7 bin lira para cezası

Denizli'de drift yapan magandaya 7 bin lira para cezası

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