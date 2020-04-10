Denizli'de duvara çarpan motosikletli kurtarılamadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Alt Geçidi’nde akşam saatlerinde oğlunun iş yerinden çıkarak evine doğru gittiği öğrenilen Emirullah Şandırlı, 20 P 6192 motosikletiyle alt geçide geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BETON DUVARA ÇARPTI

Önce beton duvara çarpan Şandırlı’nın kullandığı motosiklet ardından yaklaşık 15 metre sürüklendi. Olayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER HAYATTA TUTMAYA YETMEDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri zamana karşı yarış başlatarak Şandırlı’yı hayatta tutmak için yaklaşık 15 dakika boyunca müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı başta olmak üzere dakikalarca gerçekleştirdiği müdahale Şandırlı’yı hayatta tutmaya yetmedi. Kafasından darbe alan Şandırlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şandırlı’nın cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.