Denizli'de fenalaşan esnaf, sığındığı pastanede yaşamını yitirdi
İş yerine giderken rahatsızlanan 43 yaşındaki perukçu Serdar Değneli, yardım istemek için girdiği pastanede fenalaşarak hayatını kaybetti. Değneli'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'ndeki iş yerine yürüyen 43 yaşındaki perukçu Serdar Değneli, aniden rahatsızlandı.
PASTANEDE YIĞILDI
Yakındaki bir pastaneye girerek çalışanlardan su isteyen Değneli, suyu içtikten sonra yüzünü yıkamak üzere lavaboya yöneldiği sırada fenalaşarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Değneli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Değneli'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Değneli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)