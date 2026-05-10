Denizli’de havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzunda Muhammet Mirza Tomaşoğlu, havuzda yüzdüğü sırada epilepsi krizi geçirdi.

Kriz nedeniyle kontrolünü kaybeden genç, suyun dibine doğru sürüklendi. Yaklaşık iki dakika boyunca su altında kalan Tomaşoğlu’nun durumu daha sonra fark edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sudan çıkarılan genç için havuzda ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Tomaşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta gelen ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SİYASİ CAMİADA DA ÜZÜNTÜ YARATTI

Muhammet Mirza Tomaşoğlu’nun cenazesinin, Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bozburun Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Muhammet Mirza Tomaşoğlu’nun, AK Parti Merkezefendi İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem yöneticilerinden iş insanı Hasan Tomaşoğlu’nun oğlu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.