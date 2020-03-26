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Denizli'de kaza sonucu alev alan aracın sürücüsü öldü

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Otomobil alev alırken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 26.03.2020 - 01:49..
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Denizli’nin Tavas ilçesi Akyar Mahallesi’nde Cengiz Matpan (37) idaresindeki 20 FZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI

Taklalar atarak yuvarlanan otomobil bir anda alev topuna döndü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobili hızlı bir müdahale sonucu söndürebildi.

Denizli'de kaza sonucu alev alan aracın sürücüsü öldü

OTOMOBİL SÖNDÜRÜLÜNCE SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından Matpan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından alevler içinde can veren Matpan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denizli'de kaza sonucu alev alan aracın sürücüsü öldü

Denizli'de kaza sonucu alev alan aracın sürücüsü öldü

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