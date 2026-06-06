Denizli'de kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı

Denizli'de Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada; tarlasındaki işlerini bitirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Ali Dağcı (75) idaresindeki traktör, aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı.

TRAKTÖR ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, savrularak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ali Dağcı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Dağcı, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.