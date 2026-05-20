Denizli’de köpeğe çarpmamak için yapılan manevra can aldı

Başıboş köpek sorunu bu kez trafik kazasında bir çocuğun daha hayatına mal oldu..

Denizli’de yaşanan trafik kazası, küçük bir dikkatsizlik ve ani bir refleksin nasıl büyük bir acıya dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Acıpayam ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra, aracı kontrolden çıkararak ölümle sonuçlanan bir kazaya neden oldu.

Takla atarak tarlaya savrulan araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRILDI

Kaza, Acıpayam ilçesi Oğuz Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Çoban idaresindeki otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan bir köpek nedeniyle sürücü refleksle direksiyonu kırdı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarına çıkarak takla attı ve tarlaya savruldu. Kazanın ardından araçta büyük hasar oluştu.

ARAÇTAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kazada sürücü Metin Çoban ve eşi hafif yaralanırken, araçta bulunan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastaneden gelen ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından bölgede büyük üzüntü yaşandı.

Hayatını kaybeden Hatice Kübra Çoban’ın cenazesinin, Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildiği öğrenildi.