Denizli'de Osmanlı'nın son dönemini gören Hidaye teyze, 107 yaşında hayatını kaybetti

Denizli'nin bir çınarı daha toprak oldu.

Acıpayam ilçesinde 1919 yılında dünyaya gelen ve Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden isimlerden biri olan Hidaye Kurt'tan acı haber geldi.

107 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kentte yaşayan vatandaşların yakından tanıdığı Kurt, 107 yaşında hayatını kaybetti.

Asırlık çınar Kurt’un yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI VE 27 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Uzun ömrü boyunca Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar birçok önemli tarihi sürece tanıklık eden Hidaye Kurt, yaşamı boyunca 1 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesi ve yakınlarını yasa boğan Hidaye Kurt’un cenazesinin, mahalle camisinde kılınan öğle namazının ardından Kelekçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kurt'un cenazesine çok sayıda vatandaş katılım sağladı.