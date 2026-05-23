Denizli'de sağanak yağış etkili oldu

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde sağanak etkili oldu.

Yağmurun ardından başlayan ve bir süre devam eden şiddetli dolu, mahalleye ulaşımı sağlayan yolda birikerek ulaşımın aksamasına neden oldu.

ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

Kısa sürede yolu kaplayan dolu tabakası nedeniyle araç geçişleri durma noktasına gelirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. İş makinesinin yardımıyla yolda biriken dolular temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Mahalle sakinleri, dolu yağışının kısa sürede etkisini artırdığını ve uzun süredir bu kadar yoğun bir dolu yağışı görmediklerini ifade etti.