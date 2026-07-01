Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarına araçlarıyla gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri kavgada silahla vurulan 18 yaşındaki Bilal Ertene'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.