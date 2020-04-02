taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7063
Euro
7.3434
Altın
1584.72
Borsa
89085.13
Gram Altın
341.822
Bitcoin
43434.56

Denizli'de solunum sıkıntısı bulunan adam ölü bulundu

Denizli’de yalnız yaşayan 59 yaşındaki şahıs, solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli tarafından ölü olarak bulundu.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Denizli'de solunum sıkıntısı bulunan adam ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ali Farazi, bir süredir sağlık sorunlarını yaşıyordu.

GÖREVLİLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Solunum cihazı kullanan Farazi, cihazının oksijen tüpü bittiği için tüp istedi. Akşam saatlerinde solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli, Farazi’nin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Görevli 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Farazi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli'de solunum sıkıntısı bulunan adam ölü bulundu

Denizli'de solunum sıkıntısı bulunan adam ölü bulundu

Denizli'de solunum sıkıntısı bulunan adam ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı
Adana’da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da bir kadın meydanda silahla vuruldu
Şanlıurfa’da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.
Eski eşi ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Aydın'da, Zeki Kızkapan isimli şahsın, daha önce üzerlerine devrettiği gayrimenkullerin geri verilmemesi nedeniyle eski eşi ve oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
512
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
117
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
15
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
17
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
61
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir