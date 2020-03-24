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Denizli'de trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücüler araçların içerisinden güçlükle çıkarıldı.

İHA | 24.03.2020 - 23:17..
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Denizli’nin Acıpayam ilçesi Dedebağ Mahallesi’nde, seyir halinde olan Himmet B. idaresindeki 20 KR 871 plakalı otomobil ile Burhan M. yönetimindeki 06 BCN 405 plakalı otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Çarpışmanın etkisiyle Himmet B. idaresindeki otomobil refüje çıkarken, diğer araç ise boş araziye savruldu. Vatandaşlar ve diğer sürücüler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan sürücüleri güçlükle çıkardı.

Denizli'de trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaralı sürücüler ardından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

Denizli'de trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

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