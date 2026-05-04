Denizli'de yanan evde mahsur kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Denizli’nin Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde Abdullah Gürler ve eşi Fatma Gürler’in yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken içeride bulunan yaşlı çift, dışarı çıkamayarak mahsur kaldı.

İTFAİYE ÇİFTİ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlerin arasındaki çifti kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Ancak tüm müdahalelere rağmen Abdullah Gürler ve Fatma Gürler’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında hayatını kaybeden Gürler çifti, Üçkuyu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.