Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimler yenilenecek

Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

1 İranlılar Van'a gelemiyor İran’da 20 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasındaki Nevruz tatili, Van’ın beklentilerini karşılamadı. Nedeni ise Türk Lirası'nın İran parasına göre değer kazanması...

2 Drift yaptı, 5 bin lira para cezası yedi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde drift yapan otomobil sürücüsüne 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

3 Maltepe'de oyların sayımında son durum CHP'liler sandıkların sayımının yavaş olmasından şikayet ediyor.

4 Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler kamerada Etiler ve Fındıkzade’de taksicilerin yol kenarında bekleyen müşterilerle “kısa mesafe” pazarlığı yaptığı ve müşterileri aracına almadan gittiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 Prof. Dr. Ahmet Karacalar röportajı Plastik-Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar ile son kitabı "Lipödem ve Tedavisi" hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

6 İhraç edilen araçlara ÖTV desteği İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde, ÖTV sıfır olacak.