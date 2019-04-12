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Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimler yenilenecek

YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 11:41..
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YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

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