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Deprem bölgesinde yerel televizyon muhabirinin zor anları

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından sağ kurtulan iki kadının o anlarını anlatan yerel televizyon muhabiri duygulandırdı.

İHA | 26.01.2020 - 10:41..
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Önceki gün Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde kent merkezinde bazı binalar tamamen çöktü.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı.

Yıkılan binalardan şu ana kadar 45 kişi sağ kurtarıldı.

Deprem bölgesinde yerel televizyon muhabirinin zor anları VİDEO

MUHABİR ANLATIRKEN AĞLADI

Elazığ'ın yerel televizyonu Kanal 23 muhabiri Lokman Polat da enkaz altından sağ çıkarılan 2 kadının o anlarını, duygulanarak anlattı. Ağlamamak için kendini zor tutan muhabirin o anları izleyenleri de duygulandırdı.

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