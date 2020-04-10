taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6943
Euro
7.3238
Altın
1677
Borsa
95834.44
Gram Altın
361.25
Bitcoin
46597.02

Deprem değil fotoğraflar panik yarattı

Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada evlerin yıkıldığına dair paylaşılan fotoğrafların Elazığ depremine ait olduğu ortaya çıktı.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Deprem değil fotoğraflar panik yarattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.23'te meydana gelen deprem, 7,06 kilometre derinde kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA YALAN PANİK

Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan yıkılmış ev fotoğrafları, paniğe yol açtı. Fotoğrafların, Elazığ depremine ait olduğu belirlendi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Korgan'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Deprem değil fotoğraflar panik yarattı

VALİLİK VE BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ordu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilermiz, AFAD'a göre merkez üssü Korgan ilçemiz olan depremle ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, Elazığ depremine ait fotoğraftır. Yapılan tespitlere göre bir olumsuzluk yoktur. Asılsız bilgi ve görsellere itibar etmeyiniz." denildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise sosyal medya hesaplarından, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." ifadelerine yer verdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da, "Değerli Ordulu kardeşlerim, meydana gelen depremle ilgili can ve mal kaybı yoktur. Asılsız haber ve fotoğraflara itibar edilmemesini rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

Deprem değil fotoğraflar panik yarattı

Deprem değil fotoğraflar panik yarattı

İlginizi Çekebilir
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda örnek bir ülke olduğunu belirtti.
AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüsün etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.
Dünya genelinde koronayı yenenlerin sayısı 350 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı.
Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs tedavisi için kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Johnson'un, yoğun bakım servisinden çıkarıldığı duyuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
709
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
169
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
72
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
24
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
142
Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi
72
Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti
Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir