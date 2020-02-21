taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1103
Euro
6.5935
Altın
1631.49
Borsa
115642.04
Gram Altın
320.382
Bitcoin
59725.47

Deprem eski yapıları yıkamadı

Elazığ'da 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Harput Mahallesi'ndeki yapılara ise zarar görmedi.

DHA | 21.02.2020 - 09:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Elazığ'ın Harput Mahallesi, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor.

Tarihi yapılar, Elazığ’da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmedi.

Deprem eski yapıları yıkamadı

SAĞLAMLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

2018 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası Harput, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi hak kazandı. Urartu krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya’da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konakları depremden zarar görmedi.

Bu da, geçmiş yıllarda yapılan mimari yapıların ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

Deprem eski yapıları yıkamadı

"BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE İYİ BİR MİRAS BIRAKALIM"

Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Horasan harcı dediğimiz veya elle yapılan o günkü yapılarda deprem nedeniyle herhangi bir çatlak veya sıkıntı meydana gelmedi. Onun için mutlaka Elazığ’ın yeniden Harput’a gelerek tarım alanından çıkıp yerleşmesi lazım. Bizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakalım. Harput'a yakın köylerde çok küçük hasarlar meydana geldi deprem nedeniyle. Ama Harput'un merkezinde özellikle binlerce yıllık tarihi yapılarda en küçük bir hasar olmadığını gördük." dedi.

Deprem eski yapıları yıkamadı

Deprem eski yapıları yıkamadı

Deprem eski yapıları yıkamadı

Deprem eski yapıları yıkamadı

Deprem eski yapıları yıkamadı

İlginizi Çekebilir
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
CHP'de kulisler hareketlenmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken 5 isim var.
İdlib'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu
Ailesi İzmir'de olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Hatay'da, Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ise Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlanacak.
BM: Türkiye daha çok Suriyeli alsın
BM'nin İtalyan yetkilisi Filippo Grandi, Türkiye'ye Suriye'den daha fazla sığınmacı kabul etmesi için çağrıda bulundu.
Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
191
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
48
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
48
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı
31
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
100
Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı
Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı
24
Fenerbahçe Real Madrid'e yenildi
Fenerbahçe Real Madrid'e yenildi
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir