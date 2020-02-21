Deprem eski yapıları yıkamadı

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Elazığ'ın Harput Mahallesi, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor.

Tarihi yapılar, Elazığ’da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmedi.

SAĞLAMLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

2018 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası Harput, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi hak kazandı. Urartu krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya’da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konakları depremden zarar görmedi.

Bu da, geçmiş yıllarda yapılan mimari yapıların ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

"BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE İYİ BİR MİRAS BIRAKALIM"

Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Horasan harcı dediğimiz veya elle yapılan o günkü yapılarda deprem nedeniyle herhangi bir çatlak veya sıkıntı meydana gelmedi. Onun için mutlaka Elazığ’ın yeniden Harput’a gelerek tarım alanından çıkıp yerleşmesi lazım. Bizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakalım. Harput'a yakın köylerde çok küçük hasarlar meydana geldi deprem nedeniyle. Ama Harput'un merkezinde özellikle binlerce yıllık tarihi yapılarda en küçük bir hasar olmadığını gördük." dedi.