Deprem müteahhidinden pişkin savunma: Yıkılmadı, ikiye ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaptıkları binalar insanlara mezar olan firari müteahhitler tek tek yakalanıyor.

Adana'da çökerek 40 insanın hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba, depremin ertesi günü Türkiye'den ayrıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Aybaba, 15 Mayıs'a kadar firariydi.

Aybaba, 15 Mayıs günü bir süre önce gözaltına alındığı Tayland'dan Türkiye'ye iade edildi.

TUTUKLANDI

Abdullah Aybaba, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen kendisinin de aralarında olduğu 4 sanıklı davada SEGBİS üzerinden ifade verdi. Mahkeme, Aybaba'nın tutuklanmasına hükmetti.

"YIKILMADI, İKİYE AYRILDI"

Aybaba'nın mahkemedeki savunması ortaya çıktı.

1977'den beri inşaat mühendisi ve müteahhit olarak çalıştığını, 50'den fazla bina yaptığını belirten Aybaba, Sami Bey Apartmanı'nın da mühendisi ve müteahhidi olduğunu söyledi. Binayı belediyeden alınan onay ve projeye göre inşa ettiğini savunan Aybaba, "Binadaki karot değerleri yönetmeliğe uygundur ve olması gereken değerdedir. Adana'da yaptığım binalardan hiçbirisi yıkılmadı. Dava konusu bina da yıkılmamış, ikiye ayrılmıştır" dedi.

"SONRADAN DOĞALGAZ HATTI GEÇİRİLMİŞ"

Bilirkişi raporlarını kabul etmediğini, tüm deprem yönetmelikleri ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket ettiğini öne süren Aybaba, "Bina yapımından sonra kiriş ve kolon kesimleri gerçekleşmiş olabilir. Bu da binanın önce ikiye ayrılmasına, sonra yıkılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Aynı dönemde, aynı şartlarda yapılan ve aynı kardeşlere ait hemen arkadaki bina da aynı şartlarda yapılmıştır. Oradan alınan karotlar deprem yönetmeliğine uygundur. Sağlam şekilde yapılmıştır. Binaya sonradan doğal gaz hattı geçirilmiş olup bunların nereden geçirildiğini bilmiyorum. Kirişlerden veya kolonlardan bir tane demir ya da betonun zayıflatılması sonucu ortaya çıkmış olabilir. Binanın ikiye ayrılmasının sebebi bu olabilir. Çoğu uzman da binanın ikiye ayrılmasının sebebini bu yönde değerlendirebilir" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, sanık Aybaba hakkında "kuvvetli suç şüphesi, suçun niteliği, beklenen ceza ve adli kontrolün yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklama kararı verdiği öğrenildi.