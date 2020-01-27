taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9444
Euro
6.5591
Altın
1578.94
Borsa
121563.32
Gram Altın
301.313
Bitcoin
51049.78

Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu, depremde evi yıkılanlara 41 bin lira para desteği sağlanacağını söyledi.

AA | 27.01.2020 - 11:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin üzerinden 3 gün geçti.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ederken, bölgede bulunan bakanlar son bilgileri paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde evi yıkılanlara verilecek destek miktarını açıkladı.

AĞIR HASARLI VE YIKILACAK EVLERE 41 BİN LİRA

Soylu,"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek.

ORTA HASARLI EVLERE 5 BİN LİRA VE FAİZSİZ KREDİ

Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

86 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var." dedi.

Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

308 AĞIR HASARLI BİNA VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 50 yıkık, 308 ağır hasarlı bina var. Sürsürü'de 9 ağır hasarlı bina var, yıkılacak.

2 BİN YENİ KONUT YAPILACAK

Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Amacımız, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza yeni konutları teslim etmektir." dedi.

Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

ADALET BAKANI: MAHKUM VE TUTUKLULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hasar nedeniyle boşaltılan cezaevleriyle ilgili konuştu.

Bakan Gül, "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir.Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsten korunmak için 6 önemli adım
Ellerin su ve sabunla yıkanması başta olmak üzere kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemesi dezenfekte edilmesi gerekiyor.
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti
Matild Manukyan'ın mirasçısı Kerope Çilingir'in zorla evlendirilmesine takipsizlik kararı veren savcı hakkında Çilingir'in kızı Dora Çilingir, HSK'ya şikayette bulundu.
İzmir'de koronavirüs şüphesi
Konak ilçesinde 2 Çinli, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

297
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

130
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

84
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

20
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

40
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

209
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir