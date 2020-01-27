Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin üzerinden 3 gün geçti.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ederken, bölgede bulunan bakanlar son bilgileri paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde evi yıkılanlara verilecek destek miktarını açıkladı.

AĞIR HASARLI VE YIKILACAK EVLERE 41 BİN LİRA

Soylu,"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek.

ORTA HASARLI EVLERE 5 BİN LİRA VE FAİZSİZ KREDİ

Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz." şeklinde konuştu.

86 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var." dedi.

308 AĞIR HASARLI BİNA VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 50 yıkık, 308 ağır hasarlı bina var. Sürsürü'de 9 ağır hasarlı bina var, yıkılacak.

2 BİN YENİ KONUT YAPILACAK

Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Amacımız, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza yeni konutları teslim etmektir." dedi.

ADALET BAKANI: MAHKUM VE TUTUKLULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hasar nedeniyle boşaltılan cezaevleriyle ilgili konuştu.

Bakan Gül, "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir.Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır." şeklinde konuştu.