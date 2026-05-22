Depremden etkilenen mükellefler için e-defterde süre uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle yaşanan aksamaların soruna dönüşmemesi için resmi işlemlerde süre uzatımı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin elektronik defter oluşturma, imzalama ve yükleme sürelerinde son tarih, 14 Ağustos olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, internet sitesinde yayımlandı.

DÜZENLEME YAPILAN İLLER

Buna göre deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflerin yükümlülüklerine yönelik düzenleme yapıldı.

ELEKTRONİK DEFTERE İLİŞKİN SÜRE UZAZILDI

Mücbir sebep hali 30 Kasım 2025'te sona eren mükelleflerle ilgili talepler üzerine bu mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlarca 5 Haziran ile 10 Ağustos döneminde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlere ilişkin süre uzatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu e-defterleri oluşturma ve imzalama ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yükleme işlemleri, 14 Ağustos Cuma gününe kadar yapılabilecek.