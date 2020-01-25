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Depremden sonra, sosyal medyadan korku yayanlara gözaltı

Gaziantep'te Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.01.2020 - 19:02..
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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, Tüm türkiye kenetlenip yaraları sarmaya çalışırken, sosyal medyadan çirkin paylaşımlar yapılmıştı.

Savcılık ve emniyet yetkilileri, bu paylaşımlar için soruşturma başlatmış ve çalışmalar yürütülmeye başladığı açıklanmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Valiliği konu hakkında bir açıklama yaparak 2 kişinin gözaltına alındığının açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

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