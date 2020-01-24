Depremin hissedildiği illerde korku hakim

Elazığ'da meydana gelen deprem; Suriye, Irak ve İsrail'de bile hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22.20'de deprem nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa'da büyük bir şiddetle hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara döküldü.

Soğuk havaya rağmen evlerine girmeyen vatandaşlar, uzmanlardan rahatlatıcı mesajlar bekliyor.

İstanbul'da yaşanan depremin ardından sürekli canlı yayına bağlanan deprem uzmanları, şimdilik sessizlik içerisinde.

Çevredeki il belediyeleri; Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa'ya yardım göndermek için harekete geçti.