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Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

Elazığ'da kadın jandarma personelinin sürpriz yaptığı 8 yaşındaki Muhammed'in bir an olsun yüzü güldü.

İHA | 03.02.2020 - 10:43..
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24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da birçok ev hasar gördü.

Evleri hasar gören aileler, kentte belirli noktalar kurulan çadır kentler başta olmak üzere okul, spor salonları, misafirhaneler olmak üzere uygun mekanlara yerleştirildi.

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

JANDARMA PERSONELİNDEN PASTALI SÜRPRİZ

Depremde evleri hasar gören anne Fatma Soysal da 2 çocuğu ile birlikte Kültür Park içinde kurulan çadır kente yerleşti. Çadır kentte kalan aileden Muhammed ise 8 yaşına girdi. Muhammed'in doğum günü olduğunu bir etkinlikte öğrenen kadın Jandarma personeli, doğum günü sürprizi yaptı.

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

MUHAMMED ÇOK MUTLU OLDU

Muhammed’in 8’inci yaş gününde üzerinde ismi yazılan pasta ile gelen jandarma personelinin sürprizi aileyi ve izleyenleri duygulandırdı. Kendisine doğum günü sürprizi yapan jandarmaya teşekkür eden Muhammed, mutlu olduğunu söyledi.

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

"ALLAH RAZI OLSUN"

Anne Fatma Soysal ise “Biz de burada çadırda idare ediyoruz. Allah razı olsun, jandarmadan çok teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar. Benim de haberim yoktu, çok güzel bir sürpriz yaptılar. Allah, hepsinden razı olsun ve eksikliklerini bize göstermesin. Muhammed mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk.” dedi.

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü

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