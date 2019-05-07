Depremzedeler çadır ve konteynerlerde iftar yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart tarihinde 5.5 büyüklüğündeki deprem oldu.

Büyük bir sarsıntıya neden olan depremin ardından 300'ü aşkın ev zarar gördü.

Geçtiğimiz 5 Nisan'da afet bölgesi ilan edilen Acıpayam'da, depremin en çok zararı verdiği Apa, Karahöyük, Uçarı ve Oğuz mahallelerinde evleri hasar gören kişiler, iftarlarını çadırlarda ve konteynerlerde açtı.

ELEKTRİK YOK

Apa Mahallesi'nde yalnız oturan ve depremde evi yıkılan Baki Kaya (79), bu yıl Ramazan ayının ilk iftarını AFAD tarafından kendisine verilen konteynerde yaptı. Kaya, depremde evinin yerle bir olduğunu belirterek, "Depremden geriye hiçbir şeyim kalmadı. Dağıtılan çadırda kaldım. Kızılayın verdiği yemeklerden yedim. Şimdi ise konteynerde kalıyorum. Burada yalnız başıma yaşıyorum. Ramazan ayının ilk gününde iftarımı, yaptığım menemen yemeğiyle açtım. Konteyner verdiler ancak elektrik bağlanmadığı için karanlıkta yaşamak zor oluyor." dedi.

TAPULU EVİ OLDUĞU İÇİN KONTEYNER VERİLMEDİ

Ramazan ayının ilk orucunu tutan ve evi yıkıldığı için eşi Raziye Ünlü (62) ile çadırda iftar yapan Ramazan Ünlü (65), kendilerine konteyner verilmediğini dile getirerek, "Ramazan ayının ilk gününde orucumuzu, ateş yakıp yaptığımız tarhana çorbası ve közlenmiş patlıcan ile açıyoruz. Bulaşıklarımızı dışarda yıkamak zorunda kalıyoruz. Üzerime tapulu ev olduğu için bize konteyner vermediler. Tapulu evimde de çocuklarım kalıyor. Bizim burada bakmak zorunda olduğumuz hayvanlarımız var. Yaşam bizim için çok zor. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

"ÇADIRDA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Depremde evi zarar gören belediye işçisi Mehmet Yılmaz (52) ise "Sigortalı bir işte çalıştığım gerekçesiyle bana konteyner verilmedi. Asgari ücretle çalışıyorum. 10 yaşında bir çocuğum var. 3 parmağım sakat. Çadırda yaşamak çok zor. Temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Biz de konteyner istiyoruz." dedi.