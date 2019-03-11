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Depresyonda olan Justin Bieber, hayranlarından dua istedi

Bir ay kadar önce depresyon tedavisine başladığı öğrenilen Justin Bieber, sosyal medya paylaşımıyla depresyonda olduğunu doğruladı. Bieber, “Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum” dedi.

Detay Haber | 11.03.2019 - 12:09..
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Justin Bieber, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımla, ruhsal bir mücadele içinde olduğunu belirterek, hayranlarından kendisi için dua etmelerini istedi. 25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı paylaşımında, “Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum.” dedi.

Depresyonda olan Justin Bieber, hayranlarından dua istedi

"İYİLEŞİYORUM"

Bir süredir depresyon tedavisi gördüğü öğrenilen Bieber, Instagram’da şu sözlere yer verdi:

“Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum.”

Depresyonda olan Justin Bieber, hayranlarından dua istedi

GEÇMİŞTE DE MÜCADELE ETTİ

Geçen yıl model Hailey Baldwin’le evlenen Bieber’ın, geçen ay depresyon tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Vogue dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı, depresyonla geçmişteki mücadelerinden söz ederek, “2017 turnesindeyken depresyondaydım. Bunun hakkında hiç konuşmadım. Çok yalnızdım. Biraz zamana ihtiyacım vardı.” demişti.

Depresyonda olan Justin Bieber, hayranlarından dua istedi

Depresyonda olan Justin Bieber, hayranlarından dua istedi

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