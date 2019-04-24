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Der Spiegel'in Türkiye hazımsızlığı

Türkiye'nin Suriye'deki toprakları kendi ülkesine katmak istediğini iddia eden Alman dergi, 1920 haritasını paylaştı.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 08:56..
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Der Spiegel'in Türkiye hazımsızlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör faaliyetlerini temizlemek amacıyla hem DEAŞ ile hem de YPG/PKK ile savaştı.

Terör örgütlerinin sınır bölgesindeki faaliyetlerine son veren TSK; El Bab, Cerablus, Afrin gibi bölgelerde güvenliği sağladı.

Bölge halkı artık huzur içinde yaşıyor.

Ancak Avrupalı bazı terör seviciler, bölge halkının huzura kavuşmasını değil Türkiye'nin Suriye topraklarında faaliyet göstermesini gündemine aldı.

AFRİN'LE İLGİLİ YALAN HABER SERVİSİ

Alman Der Spiegel dergisi, Afrin'de kültürel ve etnik temizlik yapıldığı yalanını okurlarına servis etti.

Der Spiegel'in Türkiye hazımsızlığı

HATAY ÖRNEĞİ

Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan dergi, "Hatay'da Türkler azınlıktı. Fransa bölgeyi Türkiye'ye bıraktıktan sonra Ankara bölgenin demografik yapısını değiştirerek Hatay'ı turkuvaza çevirdi. Şimdi aynı durum Afrin ve diğer bölgeler için de söz konusu olabilir." ifadelerine yer verdi.

HARİTA ALMAN'IN KAYGILARINI GÖSTERİYOR

Türkiye topraklarının 1920 yılına ait haritasını da okurlarına sunan dergi, yine aynı haritanın gerçekleşmesinden yani Türkiye'nin Musul gibi Suriye'nin kuzeyi gibi bölgelerde etkin olmasından büyük endişe duyuyor.

Der Spiegel'in Türkiye hazımsızlığı

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