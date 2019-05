Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızları Deren, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı olan bir projede oyunculuğa adım attı.

İLK DENEYİM

Geçen hafta başlayan çekimlerde Deren Talu, at sahnelerinde rol aldı. Talu, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen hikayede, Ahmet Paşa’nın ok atan, at binen gözü kara kızı Fatıma’yı canlandırıyor. Konstantin Konovalov’un yönettiği filmde Talu, başrolü Yurdaer Okur ile paylaşıyor.