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Deri tabakalarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Kütahya'da Dr. Öğretim Üyesi Birnaz Er'in deri tabakalarının üzerine geleneksel Selçuklu, Osmanlı ve Türk motiflerini özel keski ve bıçaklarla işleyerek yaptığı tablo ve panolar beğeni topluyor.

AA | 22.12.2018 - 16:50..
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Deri tabakalarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Birnaz Er'in, tabakalar halinde aldığı derilere geleneksel Türk motiflerini işleyerek yaptığı tablo, pano ve takılar yoğun ilgi görüyor.

DERİDEN SANAT

Er, genellikle sığır derisinden imal edilen vaketa derileri tabaka halinde alıp işleyerek sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Deri tabakalarının üzerine geleneksel Selçuklu, Osmanlı ve Türk motiflerini özel keski ve bıçaklarla işleyen Er, bazı çalışmalarında ise motifleri boyalarla renklendirerek tablolar yapıyor.

Deri tabakalarını sanat eserlerine dönüştürüyor

USTALARDAN ÖĞRENDİ

Birnaz Er, Ankara'da öğrenim gördüğü meslek lisesinde deriyle tanıştığını belirterek, atölyelerdeki ustalardan öğrendikleriyle çalışmalar yapmaya başladığını, sonrasında Gazi Üniversitesi Dekoratif Ürünler Öğretmenliği Bölümünde bunu ilerlettiğini kaydetti.

DERİYE TUTKUYLA BAĞLI

İlk dokunduğu andan itibaren derinin kendisi için bir tutku olduğunu aktaran Er, 2009 yılından bu yana görev yaptığı Geleneksel El Sanatları Bölümünde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Deri tabakalarını sanat eserlerine dönüştürüyor

AKADEMİK ÇALIŞMALARINI DERİ ÜZERİNE YAPIYOR

Er, "Deri atölyelerindeki ustalarla çalışmalar yaptım. Çeşitli deneyimler elde ettim. Orada derinin birçok aşamalarını görme fırsatım oldu. Akademik çalışmalarımın tamamına yakını genelde deri üzerine" dedi.

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