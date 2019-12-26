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Derin Mermerci Phuket'te

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ablası Yosun Reza ile Phuket'e gitti.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 10:55..
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Geçtiğimiz ay ikizlerinin babası Cem Aydın'dan tek celsede boşanan Derin Mermerci, bekarlığı kutlamak için Phuket'e uçtu. Sosyetik güzel, tatilden kareleri Instagram hesabından yayınladı.

DOSTÇA AYRILDILAR

Anlaşmalı olarak Cem Aydın'dan boşanan Mermerci, eşine şu sözlerle veda etmişti: "7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna; eş, dostun kutlamalarına.. Bugün de yeni hayatımıza... İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum."

Mila ve Lal adında ikizleri olan Mermerci ve Aydın, geçen hafta da kızları için bir araya gelmiş ve ikili uzun uzun sohbet etmişti.

Derin Mermerci Phuket'te

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