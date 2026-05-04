Derin Talu Amerika'daki Z kuşağını eleştirdi: Aptallar, köylülük var

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, katıldığı bir sohbet sırasında eleştiri toplayan yorumlar yaptı.

Derin Talu, Amerika'daki Z kuşağı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

New York doğumlu 22 yaşındaki genç içerik üreticisi ve model, Türkiye'deki gençlerle Amerikan gençlerini karşılaştırdı.

"BİR KÖYLÜLÜK VAR, ÇÜNKÜ KÜLTÜRLERİ YOK"

Talu, Amerikalıların 'köylü' olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizimki Avrupa'ya daha yakın ve Amerika ile kıyasla çok daha iyi. Amerikalılar genel olarak zaten... Ben Amerika'da yaşamayı kaç kez denedim. Çünkü vatandaşıyım, ailemin yarısı orada... Aptallar yani. Bir köylülük var, çünkü kültürleri yok.

"AMERİKALI ÇOCUKLAR ÇOK APTALLAR"

Meksikalılar çok orada var, Meksika kültürü biraz şey yapıyorlar. Onun dışında bir kültürleri yok. Belli bir zekayla... Oradaki çocuklar çok aptallar. Bizim zaten 8. sınıfta işlediğimiz matematiği ABD'de 12. sınıfta işliyorlar. Hani belli bir fark var orada. Avrupa'daki çocuklar bizimle aynı."

SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerle birlikte yorumlar adeta ikiye bölündü.

İzleyicilerin bazıları Derin'in görüşlerini onaylarken, bazıları ise Derin'in yorumlarını ironik buldu.

DERİN TALU KİMDİR

Derin Talu, 3 Eylül 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğdu.

Annesi ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, babası ise mimar Eren Talu'dur.

Ablası Deren Talu da modellik ve sosyal medya dünyasında tanınıyor.

Lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Talu, üniversite ve kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles'a yerleşti.

Sosyal medya platformlarında aktif olan Derin, İngilizce ve Türkçe'yi sıklıkla karıştıran konuşma tarzıyla sıkça gündeme geliyor.

Daha önce 'Şişman kızlar beni kıskanıyor' gibi açıklamalarıyla da tartışma yaratan Talu, annesiyle yaptığı samimi sohbetlerde sıklıkla dikkat çekiyor.