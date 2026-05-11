Deriner Barajı, adrenalin tutkunlarına açılıyor

Artvin’de temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük barajları arasında yer alan Deriner Barajı, şimdi de ekstrem spor tutkunlarının yeni adresi olmaya hazırlanıyor. Dünyada yalnızca birkaç örneği bulunan baraj üzerinden “rope jumping” atlayışları için hazırlıkların tamamlandığı Deriner’de, güvenlik testlerinden başarıyla geçen sistemlerle ilk deneme atlayışları gerçekleştirildi.

DERİNER BARAJI’NDA YENİ TURİZM HAMLESİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü ile ekstrem spor organizasyonları düzenleyen RJTurkey ekibinin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Deriner Barajı’nın macera turizmine kazandırılması hedefleniyor.

2012 yılından bu yana uluslararası standartlarda halatla atlayış organizasyonları düzenleyen ekip, daha önce farklı yüksek noktalarda gerçekleştirdiği etkinliklerin ardından rotasını Artvin’e çevirdi.

10 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA ATLAMA PLATFORMU KURULDU

Baraj gövdesinde yapılan teknik çalışmalar sonucunda, yaklaşık 10 gün süren montaj işlemleriyle özel atlama platformu ve güvenlik sistemleri kuruldu.

Daha önce deneme atlayışlarıyla uygunluğu test edilen Deriner Barajı’nda, kurulan sistemlerin ardından kapsamlı güvenlik kontrolleri yapıldı. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından RJTurkey üyeleri ve gönüllüler, platformdan atlayış gerçekleştirdi.

“DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÖRNEK OLACAK”

RJTurkey ekibi üyelerinden Hanife Vakhtin, rope jumping organizasyonlarının dünyada sınırlı sayıda baraj üzerinde gerçekleştirildiğini belirterek Deriner’in bu alanda önemli bir merkez olacağını söyledi:

“Baraj üzerinden yapılan rope jumping atlayışları dünyada oldukça nadir. Şu anda dünyada bunun yalnızca iki örneği bulunuyor. Deriner Barajı’yla birlikte Türkiye’de ilk kez yapılacak ve dünyadaki üçüncü örnek olacak.”

TÜRKİYE’NİN MACERA TURİZMİNDE YENİ ROTASI

Deriner Barajı’nın yalnızca mühendislik başarısıyla değil, ekstrem spor potansiyeliyle de dikkat çekeceğini ifade eden Vakhtin, projenin Türkiye’nin macera turizmi açısından önemli katkı sağlayacağını vurguladı:

“Türkiye’nin en yüksek ikinci barajını rope jumping ile birleştirerek dünyaya açıyoruz. Bu bölge hem yerli hem yabancı adrenalin tutkunlarının ilgisini çekecek önemli bir merkez haline gelecek.”

ÜÇLÜ GÜVENLİK SİSTEMİ KURULDU

Yaklaşık 250 metre yükseklikten gerçekleştirilecek atlayışlarda güvenliğin en önemli unsur olduğuna dikkat çeken ekip yetkilileri, kullanılan tüm ekipmanların uluslararası UIAA standartlarına uygun sertifikalı sistemlerden oluştuğunu belirtti.

Her halatın yedekli şekilde kullanıldığını kaydeden Vakhtin, “Burada üçlü güvenlik sistemi oluşturduk. Sistem yaklaşık 6 tona kadar dayanabilecek kapasiteye sahip. Tüm ankraj noktaları detaylı testlerden geçirildi.” ifadelerini kullandı.

İLK ATLAYIŞLAR YAKINDA BAŞLAYACAK

Yetkililer, gerekli organizasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek adrenalin tutkunlarının Deriner Barajı’nda kontrollü atlayışlar yapabileceğini açıkladı.

Bölgenin önümüzdeki dönemde ekstrem spor meraklılarının uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.