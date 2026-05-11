Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı nişanlandı
Derya Şensoy, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Yağız Can Konyalı ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüğünü taktı.
Usta sanatçılar Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızı olan başarılı oyuncu Derya Şensoy'dan güzel haber geldi.
Derya Şensoy, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yağız Can Konyalı'dan romantik bir evlilik teklifi almıştı.
YÜZÜKLER TAKILDI
Mutlu birlikteliklerini resmiyete taşıyan ünlü çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Nişandan kareleri Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy'un mutluluğu dikkat çekti. Çifte kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı gelirken, hayranları şimdi nikah tarihini merak etmeye başladı.
