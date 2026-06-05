Derya Uluğ evleniyor! Tarih belli oldu

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ özel hayatıyla gündeme geldi.

Kendisi gibi müzisyen Asil Gök ile 10 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı evlilik kararı aldı.

SONU EVLİLİLK

Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak olan ünlü çift, bu yılın sonunda nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadan zaman zaman Asil Gök ile mutluluk karelerini paylaşan Derya Uluğ, yaptıkları ortak projelerle de dikkat çekiyor.