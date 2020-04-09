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Derya Uluğ ile ablasının benzerliği şaşırttı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Derya Uluğ, son paylaşımında ablasıyla fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi |
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Derya Uluğ ile ablasının benzerliği şaşırttı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, ablası Hülya Uluğ ile çekildiği fotoğrafları yayınlayarak yeni yaşını kutladı. Abla-kardeşin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Uluğ, paylaşımına "Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun" notunu düşerek şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda tanıdığım en güçlü kadınlardan birisin. Anneliği, kardeşliği, evlat olmayı, arkadaşlığı güzel derlenmiş bir gül buketi gibi bir arada öyle güzel tutuyorsun ki. Senin gibi bi ablam olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Geçmiş tüm yaşlarından daha güzel bir yaş olsun sana bu yaşın. Seni çok seviyorum iyi ki doğmuşsun canım ablacığım."

Derya Uluğ ile ablasının benzerliği şaşırttı

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