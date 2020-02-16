Derya Uluğ'dan Fenerbahçe tweeti

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçın yankıları sürüyor.

Mağlubiyetin yanı sıra sergilenen kötü futbolda sabırları adeta taşırdı. Sosyal medyada taraftarlar oyuncuları eleştirirken, teknik direktör Ersun Yanal'ı da istifaya davet etti.

O isimlere sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Derya Uluğ da katıldı.

"SOL AÇIK OYNARIM"

Twitter üzerinden maça dair yorum yapan Derya Uluğ, "Dirar solda oynuyor, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta. Böyle oluyorsa, ben de sol açık oynarım." dedi.

Uluğ'un bu sözleri binlerce beğeni aldı.