Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers, rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline kaldı.

Little Caesars Arena'daki Doğu Konferansı ilk tur 7. maçında Orlando Magic'i ağırlayan Pistons, 116-94 galip geldi ve 3-1 geriye düştüğü seriyi 4-3 kazandı.

Cade Cunningham 32 sayı, 12 asist ve Tobias Harris 30 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te Paolo Banchero'nun 38 ve Desmond Bane'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Pistons, 23 yıl sonra aynı gün oynanan ilk tur 7. maçının ardından Magic'i yeniden 3-1 geriden gelerek elemeyi başardı.

Ayrıca NBA tarihindeki play-off serilerinde 3-1 geride olan bir takım, 15. kez tur atladı.

CAVALIERS 7. MAÇTA TUR ATLADI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı ilk tur 7. maçında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup ederek seride 4-3 galip geldi.

Ev sahibi Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 19 ribaunt ve Donovan Mitchell 22 sayıyla oynadı.

Raptors'ta ise Scottie Barnes 24 ve RJ Barrett 23 sayı üretti.

Bu sonuçla Cavaliers, Doğu Konferansı yarı finalinde Pistons'ın rakibi oldu.

KONFERANS YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Play-off'larda ilk tur maçlarının tamamlanmasının ardından konferans yarı finalleri şöyle oluştu:

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

New York Knicks-Philadelphia 76ers