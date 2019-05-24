taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1016
Euro
6.8334
Altın
1284.39
Borsa
85071.69
Gram Altın
251.573

Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın hisseleri tüm zamanların en düşüğünü gördü.

AA | 24.05.2019 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Commerzbank ile birleşme görüşmelerini nisan ayında herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırılmasından sonra kurumun geleceğine ilişkin endişelerle gerileyen Deutsche Bank hisselerindeki değer kaybı hızlandı.

İsviçreli UBS’nin, Deutsche Bank için fiyat hedefini 7,80 eurodan 5,70 euroya düşürerek "nötr" değerlendirmesini "sat"a dönüştürmesinden sonra bugün yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden banka hisseleri 6,61 euro seviyesini gördü ve tüm zamanların en düşüğüne geriledi.

Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Bu yılın birinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon euro yükselten bankanın hisseleri buna rağmen 2018’den beri yüzde 60’dan fazla değer kaybetti.

PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bankanın hisseleri, Aralık 2017’de 17 euronun üzerinde işlem görüyordu. Bu yıla 7,15 eurodan işlem görerek başlayan bankanın hisselerindeki kayıp yaklaşık yüzde 8’e yaklaştı. Bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 25 milyar eurodan fazla eriyerek 14 milyarın altına geriledi.

Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

KARA PARA AKLAMADAN CEZA KESİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle yine zor durumda kalmıştı.

ALMANLAR İSMİNDEN UTANIYOR

Son baskın nedeniyle Alman basınında, karıştığı uygunsuz işlemlerden dolayı "Almanya" markasına zarar verdiği gerekçesiyle, bankanın isminden "Deutsche" ifadesini kaldırması gerektiği de tartışılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İYİ Parti'de tüzük kurultayı

İYİ Parti'de tüzük kurultayı

70
Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

87
Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

38
İstanbul'da gök gürültülü sabah

İstanbul'da gök gürültülü sabah

37
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

39
Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

36
MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin

MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir