Kriket sevdalısı Afganistan asıllı Sher Khan, maç izlemek için Hindistan'ın Lucknow şehrine gitti.

2 metre 49 santimlik boyu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Afgan turist, maçın oynanacağı şehirdeki hiçbir otele alınamadı. Bunun nedeni ise boyu nedeniyle onu görmeye gelen yerli halkın kaldığı otellere akın etmesi oldu.

Dev Afgan turist otele kabul edilmedi ViDEO

İZDİHAM YARATTI

Otellerin onu reddetmesinin ardından, dev adam rotayı polis karakoluna çevirdi. Polislerin bulduğu bir otele zor bela yerleştirilen Afgan turist, yine de izdihama engel olamadı. Kaldığı otelin müdürü, durumdan rahatsızlığı ise şu sözlerle anlattı:

"200'den fazla insan onu görmeye geldi, oldukça rahatsız edildi."





MAÇI İZLEMEYE BİLE POLİSLE GİTTİ

Kaldığı süre boyunca ziyaretçilerin akınına uğrayan Khan, kriket maçını izlemeye ise yine polis eşliğinde gitmek zorunda kaldı.